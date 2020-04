Immobile: «Io e Dzeko dobbiamo forse allenarci a Villa Borghese?»

L'aspetto che più ha sorpreso i giocatori nell'ultimo Dpcm riguarda il divieto per gli atleti degli sport di squadra di allenarsi all’interno dei centri sportivi già da lunedì, come invece potrà fare chi pratica discipline individuali. Tuona Ciro Immobile, attaccante della Lazio: «È pazzesco. Lo ha detto anche il presidente Lotito: come è possibile che io e Dzeko dobbiamo andare a correre a Villa Borghese? La Lazio a Formello dispone di sei campi e quattro ingressi, potremmo anche non incontrarci mai tra compagni. Questo trattamento nei confronti del calcio è discriminatorio».

(Corsera)