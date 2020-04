Patrick Schick, attaccante attualmente di proprietà della Roma ma in prestito con diritto di riscatto al Lipsia, potrebbe rimanere in Germania anche la prossima stagione. Secondo quanto riportato infatti dall'emittente satellitare il club giallorosso e quello tedesco sarebbero vicini a trovare un accordo per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante. In questo modo la Roma dovrebbe incassare 30 milioni, senza così fare nessun tipo di sconto al Lipsia.

(Sky Sport)