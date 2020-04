PASTORE: «Rispettiamo le regole, possiamo tornare ad allenarci a Trigoria. Assurdo aspettare due settimane»

Sì, è un po’ assurdo sinceramente. Tutti sappiamo che a Trigoria hanno fatto i lavori per garantire la nostra sicurezza e di quelli che devono andare ad allenarsi lì. Possiamo uscire al parco, ma non abbiamo bisogno di quello o di una strada, ma di un campo buono, adatto alle nostre condizioni. Perché possono gli sport individuali e noi non possiamo? Rispettiamo le regole come abbiamo fatto fino ad adesso. E’ un po’ assurdo perché possiamo dividerci i tempi nella giornata per allenarci singolarmente nel centro sportivo e farlo in sicurezza. La Roma è stata chiara: la salute prima di tutto. Ci hanno messo in condizione di farlo. E’ brutto che dobbiamo aspettare due settimane per allenarci bene.

“Abbiamo bisogno di allenarci su un campo da calcio, possiamo farlo in sicurezza nel nostro centro sportivo” ? Non perdere l’intervista integrale a @Javi_Pastore in #AtHome, domani alle 19:30 qui su Twitter e RomaTV ? pic.twitter.com/Z1MYhrjxiE — Roma TV (@romatv) April 30, 2020