KLUIVERT: «Alla Roma per crescere, con Fonseca faremo grandi cose. Vogliamo tornare in campo il prima possibile»

“Ci ho messo un po’ di tempo per capirlo, ovviamente. All’epoca, anche quando ne ho preso coscienza, era comunque qualcosa di strano per me, perché per me era semplicemente mio papà. Non l’ho mai visto giocare – almeno non nel picco della carriera. C’erano molte persone che lo ammiravano per i traguardi che aveva raggiunto. Lo ammiravo e lo ammiro ancora, ma lo vedevo in maniera diversa”.

Pensi che le persone ti abbiano trattato in maniera diversa, considerato che giocatore è stato tuo padre?

“Sì, penso di sì. Forse quando giochi da piccolo, magari quando hai 10 anni, molte persone parlano troppo, pensano che tu venga scelto perché sei figlio di tuo padre o cose del genere. Ma è una cosa che mi ha sempre motivato. Mi ha reso quello che sono oggi, mi ha reso un giocatore migliore, perché mi ha motivato giorno dopo giorno, per dimostrare a queste persone che nulla mi era dovuto solamente per il cognome che portavo”.

È interessante, perché non tutti reagirebbero allo stesso modo – trasformandolo in uno stimolo.

“Per me lo è sempre stato”.

Hai sempre pensato di diventare un calciatore professionista? Hai mai avuto dubbi a riguardo?

“Sì, ho sempre pensato di voler diventare un calciatore professionista. L’ho sempre sognato. A una certa età, senti di poter diventare un grande giocatore. Ma, sì, quando sei più giovane e giochi nell’Ajax, gli allenatori ti dicono cose del tipo: ‘in questa squadra, ci sono forse due o tre giocatori che ce la faranno’. Poi in spogliatoio ti guardi attorno e pensi: ‘Sarò io oppure no? Sono uno dei tre migliori giocatori di questa squadra?’ Ma questo ti motiva anche a lavorare più duramente ogni giorno. Ti motiva a essere migliore degli altri”.

Com’è stato crescere nel vivaio dell’Ajax? È considerata da molti una delle migliori scuole calcio d’Europa.

“Penso che lo sia, penso che sia la migliore, soprattutto perché è sotto gli occhi di tutti come i giocatori del vivaio rendano al massimo anche in prima squadra. Le squadre giovanili sono organizzate molto bene. In termini di alimentazione, istruzione, tutto è perfetto. E il livello di calcio è il migliore d’Olanda e credo anche d’Europa”.