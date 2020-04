Ag. Zaniolo: "Disponibili al rinnovo, Nicolò sta bene alla Roma". Sirene inglesi per Pau Lopez, il Napoli sulle tracce di Under. Malagò: "Ok tornare ad allenarsi, ma giocare è un'altra cosa"

In questa fase di isolamento si torna a parlare di mercato in chiave Roma. Circola ancora il nome di Diego Costa, ma arrivano voci dall'Inghilterra circa possibili interessamenti di club di Premier per Pau Lopez. Il Napoli, poi, manifesta il suo interesse per Karsdorp ed Under.

E' intervenuto in esclusiva per LAROMA24.IT l'agente di Nicolò Zaniolo, che ha spiegato come il suo assistito sia disponibile a valutare il rinnovo con i giallorossi e non veda l'ora di tornare in campo dopo il brutto infortunio e lo stop imposto dal Coronavirus.

Da segnalare anche l'intervento del Presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha chiarito come tra il ritorno agli allenamenti e la possibilità di scendere in campo per i match ufficiali ci sia una grossa differenza.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - ANCHE ZAPPACOSTA E DIAWARA SONO OK. E FONSECA SORRIDE

CORSPORT - CALCIOMERCATO ROMA: IL NAPOLI PENSA A UNDER E KARSDORP, HYSAJ LA PEDINA DI SCAMBIO

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA GERMANIA: IL LIPSIA PENSA AL RISCATTO DI SCHICK

CALCIOMERCATO ROMA: SIRENE DALLA PREMIER LEAGUE PER PAU LOPEZ

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: TESTA A TESTA CON IL NAPOLI PER DIEGO COSTA

CORONAVIRUS, MALAGO': "OK TORNARE AD ALLENARSI, MA LA PARTITA E' UN'ALTRA COSA

LIVE - CORONAVIRUS, ZAMPA (SOTTOSEGR. ALLA SALUTE): "STADI PIENI SOLO DOPO IL VACCINO". MALAGO': "OK GLI ALLENAMENTI MA LA PARTITA E'UN'ALTRA COSA". MONTAGLIANI (VICEPRES. FIFA): "SPERIAMO DI RICOMINCIARE A SETTEMBRE CON LE GARE INTERNAZIONALI"

CALCIOMERCATO ROMA, URZI CONFERMA: "MI E' ARRIVATA ANCHE UN'OFFERTA DEI GIALLOROSSI"

AG. ZANIOLO A LR24: "DISPONIBILI AL RINNOVO. NICOLO' STA BENE A ROMA E NON VEDE L'ORA DI RICOMINCIARE A GIOCARE"

GASPORT - ROMA, NIENTE DEROGHE. IL NUOVO TETTO INGAGGI E' FISSATO: 3 MILIONI

LR24