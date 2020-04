Anche Zappacosta e Diawara sono ok. E Fonseca sorride

Se fosse davvero confermata la ripresa degli allenamenti a maggio, ci sarebbero 3 buone notizie per Fonseca. Non c'è solo il possibile rientro di Zaniolo, ma altri due ritorni importanti per il tecnico della Roma.

Sulla via del rientro anche Davide Zappacosta, che prima di tornare in campo per ora si è dovuto accontentare della partita virtuale giocata su Sky, nel corso dell’evento benefico «United per l’Italia». Ventidue tra giocatori ed allenatori impegnati con gli esports. Davide è stato schierato in mezzo al campo, al fianco di Donati (Lecce) e vicino a Quintero (River Plate).

La Roma ritroverà anche il suo regista Amadou Diawara. Prima dello stop aveva già fatto le prove generali con la Primavera, giocando una sessantina di minuti contro l’Inter. L’operazione al menisco è posticipata, per ora non se ne parla.

(Gasport)