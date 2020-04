Calciomercato Roma, dalla Spagna: testa a testa con il Napoli per Diego Costa

Torna di moda, in ottica Roma, un nome circolato già nelle precedenti settimane: quello di Diego Costa. L'obiettivo dei giallorossi, infatti, è quello di trovare un'alternativa ad Edin Dzeko, dato che difficilmente verrà riscattato Kalinic. Sia nel 2013 e che nel 2018il club capitolino aveva provato a portare Diego Costa in giallorosso e per quest’estate è già pronto il terzo assalto. Secondo quanto riportato dal tabloid spagnolo, sul centravanti dell'Atltetico Madrid è testa a testa con il Napoli, ma ci sarebbe da battere anche la concorrenza dei cinesi.

(mundodeportivo.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE