Roma, niente deroghe. Il nuovo tetto ingaggi è fissato: 3 milioni

Stavolta niente deroghe: se i vecchi stipendi continueranno a pesare sulle casse della Roma, dalla prossima sessione di mercato la musica cambierà. Introdotto un tetto massimo per gli ingaggi di 3 milioni netti. Il monte ingaggi del club ammonta a circa 160 milioni: troppi per un club che non partecipa alla Champions League.

Il ds giallorosso Gianluca Petrachi non farà nessuno strappo alla regola per i calciatori corteggiati, dunque: nè per i cosiddetti parametri zero, nè per quelli di cui andrà acquistato il cartellino.

