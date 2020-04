Calciomercato Roma, dalla Germania: il Lipsia pensa al riscatto di Schick

Col calcio giocato fermo, si muove il calciomercato. La pandemia in corso, però, costringe i club a fare i conti con le conseguenze economiche. Mentre nei giorni scorsi il ds del Lipsia, Markus Kroesche, aveva frenato sui riscatti dei giocatori in prestito, tra i quali Patrik Schick, ora, stando alle indiscrezioni della rivista sportiva tedesca, il club allenato da Nagelsmann sta prendendo in considerazione l'investimento di circa 30 milioni di euro per un singolo giocatore, cifra su cui si aggira la valutazione dell'attaccante di proprietà della Roma.

Il Lipsia, dunque, sembra intenzionato a voler riscattare l'attaccante ceco dalla Roma versando nelle casse giallorosse 28 milioni di euro, che diventerebbero 29 in caso di qualificazione alla Champions League.

(Kicker)