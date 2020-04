LIVE - Coronavirus, Malagò: "Ora vanno prese delle decisioni, ideale ripartire il prima possibile". Uefa: coppe ad agosto e concluse in due settimane. Il Sottosegretario alla salute: "La ripresa del calcio non è una priorità. Stadi pieni solo con il vaccino"

L'allarme Coronavirus continua a tenere banco in Italia e nel mondo. Nel calcio si continua a studiare una via per la ripresa. Qui tutti gli aggiornamenti legati all'emergenza Covid-19:

LIVE

12:30 - "La ripresa del calcio? Non lo vedo come dibattito prioritario. Capisco il fermento di ogni categoria, perché si torni alla normalità il prima possibile, ma tocca al comitato tecnico-scientifico darci le indicazioni su come e quando riaprire." Queste le parole di Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute. "Credo che si possa rinunciare ancora per un altro mese e comunque gli stadi torneranno a riempirsi solo quando saremo in sicurezza, cioè quando ci sarà il vaccino. Fino ad allora non ci sarà vita normale", ha concluso.

(Rai News 24)

11:50 - Secondo Victor Montagliani, presidente CONCACAF nonché uno dei vice-presidenti della FIFA, la maggior parte del calcio internazionale potrebbe non essere giocata fino al 2021 a causa delle restrizioni ai viaggi per la pandemia del Coronavirus e della necessità di dare la possibilità alle riprese di club di riprendere: "Penso che potrebbe essere una sfida, non solo a causa di problemi di salute e vari gradi di prontezza in tutto il mondo, ma anche il problema di viaggiare all'estero. Penso che i campionati nazionali abbiano la priorità. E quando daremo via libera prime alle partite, dubito che potranno essere a porte aperte.”

(rds.ca)

11:20 - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha rilasciato un’intervista in cui parla dei modi e dei tempi della ripresa del calcio italiano: “Credo che il grande errore che si possa fare è quello di intervenire in contesti e in mondi dove ci sono delle precise deleghe e rappresentanze. Tu vuoi essere il presidente di una federazione? Allora questo è il tuo momento in cui prendere decisioni. Tutti devono perdere qualcosa, l’ideale sarebbe trovare insieme il modo che non ci siano vinti né vincitori e che il calcio possa ripartire il prima possibile e a prescindere da questa stagione”.Il numero uno del Coni si è poi spostato sul rinvio degli Europei: “E’ stata una decisione sacrosanta, pensa cosa sarebbe stato un Europeo senza pubblico. Secondo me sarà un grande Europeo, sarà il motivo per cui il calcio a livello internazionale potrà ripartire tutto insieme”.

(Dazn)

10:05 - Nella giornata di domani si riunirà il gruppo di lavoro UEFA, ECA e EL e anche se al momento è impossibile studiare un calendario internazionale, le varie Leghe ci stanno provando e per quel che riguarda il nostro campionato le ipotesi sono 27 maggio, 31 maggio o 3 giugno. Oltre alle 12 giornate rimaste restano da mettere in calendario anche i recuperi della venticinquesima giornata, le semifinale e la finale di Coppa Italia. Il via libera verrà dato solo quando dagli organi medico sanitari ci saranno decisioni certe riguardo alle modalità della ripresa. Il via libera del Governo alla ripresa degli allenamento dovrebbe essere fissato al 4 maggio.

(Corsport)

10:00 - Gara secca e campo neutro: l'idea UEFA", queste le possibili modalità di svolgimento per quanto concerne le competizioni europee. Ceferin avrebbe l'accordo con l'ECA per chiudere l'Europa League e la Champions League ad agosto nel giro di un paio di settimane.

(Il Messaggero)