Il Coronavirus blocca la Serie A e la firma di Friedkin. La Roma torna al lavoro in vista del match col Siviglia: si giocherà a porte chiuse

Continua a crescere l'epidemia di coronavirus in Italia e questo non può che comportare delle ripercussioni anche sul calcio. Domani è in programma il Consiglio Federale straordinario per discutere su come affrontare l’emergenza ma già questo pomeriggio il Coni ha deciso per la sospensione di tutte le attività sportive fino al prossimo 3 aprile. Inoltre la partita di andata degli ottavi di Europa League Siviglia-Roma, in programma giovedì prossimo allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán, si disputerà a porte chiuse proprio per la situazione di questi giorni. La diffusione del COVID-19 ha fatto slittare ulteriormente anche la firma di Friedkin che ora ha bisogno di capire in che modo il valore della Roma sia cambiato rispetto a dicembre, anche in conseguenza dei danni economici, in termini di ricavi, derivanti dall'emergenza sanitaria. Intanto Fabio Capello, che veniva dato come uno degli uomini che avrebbe potuto comporre il nuovo management giallorosso, ha smentito: "Nessun contatto con la Roma".

Nel frattempo la squadra, dopo la domenica di riposo, è tornata ad allenarsi questa mattina dove Diawara ha svolto l'intera seduta in gruppo e spera quindi di essere a disposizione di Fonseca già giovedì prossimo.

