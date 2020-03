Europa League, ufficiale: Siviglia-Roma senza tifosi. Il Ministro della Sanità spagnolo: "Si disputerà a porte chiuse"

Siviglia-Roma, la partita valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League in programma il prossimo giovedì alle ore 18.55 allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán si giocherà a porte chiuse. È la decisione presa direttamente dal Ministro della Salute spagnolo Salvador Illa che a breve dovrebbe tenere una conferenza stampa in cui comunicherà la scelta di far disputare la gara senza pubblico a causa dell'emergenza Coronavirus, accogliendo in tal modo anche la richiesta del sindacato della Polizia Nazionale.

Arriva, a chiudere il cerchio, anche il comunicato ufficiale del Siviglia. La conferma della chiusura ai tifosi del match contro la Roma è stata data direttamente sul sito ufficiale del club andaluso con un comunicato: "La gara tra Siviglia e Roma valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League si giocherà questo giovedì a porte chiuse alle 18.55 (...)"

