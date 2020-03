Trigoria: Diawara in gruppo. A parte Pellegrini (FOTO)

La Roma è tornata ad allenarsi oggi al "Fulvio Bernardini", dopo un giorno di riposo concesso dal tecnico Fonseca, in vista della sfida europea contro il Siviglia, andata degli ottavi di Europa League in programma giovedì in Spagna. Dopo aver giocato 60 minuti con la Primavera sabato, Amadou Diawara oggi ha lavorato con il gruppo. Pellegrini, Zaniolo, Zappacosta e Pastore hanno continuato il percorso di recupero.