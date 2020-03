GIANNINI, LEGGERI: "Non mi sorprenderei se contro il Siviglia Fonseca schierasse Diawara titolare" - ROCCHETTI: "Mi aspetto Villar e Cristante in mediana"

Se la Serie A verrà sospesa fino al 3 aprile, l'Europa League invece si giocherà regolarmente. La Roma infatti affronterà giovedì prossimo il Siviglia per la partita di andata degli ottavi di finale, è da capire solo se si disputerà a porte chiuse o meno. I maggiori dubbi di Fonseca riguardano il centrocampo dove non ci saranno Veretout squalificato e Pellegrini infortunato, mentre tornerà a disposizione Diawara, anche se non al meglio. Tuttavia secondo Max Leggeri: "Non rimarrei sorpreso se Fonseca schierasse il guineano dal primo minuto a Siviglia". Dello stesso pensiero anche Giuseppe Giannini: "Se il calciatore dovesse dare il suo assenso credo ci sia la possibilità di vederlo titolare a Siviglia". Invece per Paolo Rocchetti: "Mi aspetto una Roma con Villar e Cristante in mediana, credo poco all'ipotesi Mancini a centrocampo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Per Siviglia, mi aspetto una Roma con Villar e Cristante in mediana, credo poco all'ipotesi Mancini a centrocampo. Mentre in difesa penso a un Fazio titolare in coppia con Smalling (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per la partita di Europa League io Fazio lo prenderei in considerazione. È un ex della partita, conosce bene l'ambiente e così si potrebbe pensare all'idea di spostare Mancini a centrocampo magari in coppia con Villar (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Fermare tutto è un'opinione assurda. Voglio morire nell'Apocalisse ma con lo scudetto della Lazio...è troppo comodo fermare tutto ora (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

La gara di giovedì sarà molto complicata, la Roma dovrà cercare di segnare almeno un gol perché in vista del ritorno potrebbe essere fondamentale. Diawara ha giocato una buona partita con la primavera lo scorso weekend però sarà importante capire le sue sensazioni dopo la gara, se il calciatore dovesse dare il suo assenso credo ci sia la possibilità di vederlo titolare a Siviglia. Smalling? La valutazione di 30 milioni mi sembra molto alta però si è dimostrato fondamentale e la Roma dovrà cercare in tutti i modi di riscattarlo (GIUSEPPE GIANNINI, Centro Suono Sport, 101.5, 1927 - La Storia Continua)

Siviglia-Roma, gara fondamentale, che potrebbe disputarsi a porte chiuse al pari della sfida di ritorno all'Olimpico. Diawara ha superato brillantemente il test con la Primavera, non rimarrei sorpreso se Fonseca lo schierasse dal primo minuto a Siviglia (MAX LEGGERI, Centro Suono Sport, 101.5, 1927 - La Storia Continua)

Il calcio italiano sta cadendo nel ridicolo: il teatrino di ieri è stato immondo. Si fermi il campionato per il bene di tutti e si riprenda, qualora e se si potrà ultimare la stagione sportiva. Prima di tutto viene la salute e soprattutto il messaggio istituzionale di rispetto delle regole imposte dal governo, è ridicolo vedere i calciatori abbracciarsi dopo un gol mentre la popolazione giustamente viene spinta a non farlo per evitare il contagio. Non credo che Diawara sarà schierato dal primo minuto contro il Siviglia, ma sarà convocato (CHECCO ODDO CASANO, Centro Suono Sport, 101.5, 1927 - La Storia Continua)