Capello: "Nessun contatto con la Roma" (VIDEO)

SKY SPORT - Con il passaggio di consegne da James Pallotta a Dan Friedkin, si è parlato in casa Roma anche di un ritorno di Fabio Capello in giallorosso non come allenatore ma nel ruolo di direttore generale. Ai microfoni dell'emittente sportiva Capello ha chiarito la situazione: "Nessun contatto né con il Milan né con la Roma. Non ho sentito nessuno. Sto tanto bene qui, perché dovrei andare a mettermi nei pasticci? Sto tanto bene qui, meglio da questa parte (ride, ndr)".

