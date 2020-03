Roma Femminile: cancellato l'allenamento odierno. Nel pomeriggio consiglio direttivo della Divisione

E' stato annullato l'allenamento odierno della Roma Femminile di Betty Bavagnoli. In giornata, nel pomeriggio, dovrebbe andare in scena un consiglio direttivo della Divisione Femminile per decidere se continuare a far disputare il campionato Primavera, non impegnato con la pausa della Nazionali maggiori, considerando l'emergenza Coronavirus. Nel consiglio si parlerà anche del campionato di Serie A e B femminile, in attesa del Consiglio Federale straordinario di domani.