Diawara torna in campo. Pellegrini rischia di saltare la trasferta di Siviglia. De Rossi: "Non ho parlato con nessuno della Roma"

La Roma prosegue a Trigoria la preparazione in vista della trasferta di giovedì sera a Siviglia, dove si disputerà l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Per Fonseca buone notizie arrivano da Diawara, che nella giornata di oggi si è aggregato al gruppo della Primavera di Alberto De Rossi ed è sceso in campo per 60 minuti contro l'Inter, partita terminata 3-3. Il guineano ha dimostrato di essere in buona forma e dovrebbe far parte dei giocatori convocati per la sfida al Siviglia.

Brutte notizie arrivano invece da Lorenzo Pellegrini. Il numero sette giallorosso, che si pensava potesse essere recuperato per la sfida di giovedì sera, sembra non aver ancora smaltito del tutto l'edema muscolare alla coscia sinistra. Questo ritardo sulla tabella di marcia non gli ha permesso oggi di lavorare insieme al gruppo, ma potrebbe addirittura compromettere la sua presenza nella lista dei convocati per il Siviglia.

