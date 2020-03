Adesso lo United chiede 29 milioni per Smalling

Smalling a Roma si trova benissimo, così come la sua famiglia, ma la sua permanenza nella capitale non è ancora scontata, soprattutto alla luce delle ultime richieste del Manchester United per riscattare il suo cartellino. I Red Devils infatti, secondo gli ultimi rumors rimbalzati dall'Inghilterra, vorrebbero 25 milioni di sterline, al cambio quasi 29 milioni di euro. Una cifra alta, per alcuni versi anche troppo alta per le speranze della Roma. A cambiare le carte in tavola potrebbe essere – in caso – solo la volontà del giocatore, di Smalling. Se dovesse essere lui ad impuntarsi, a chiedere di restare alla Roma, allora lo United potrebbe anche scendere a compromessi con il club giallorosso. Smalling, però, prima di decidere vuole aspettare e capire se giocherà la prossima Champions League, senza di quella, le possibilità che Smalling torni in Premier sono in netta crescita.

(Gasport)