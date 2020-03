RENGA: "Normale una pausa nella trattativa Pallotta-Friedkin per quello che sta succedendo in Italia" - BIAFORA: "Diawara potrebbe essere convocato per Siviglia"

Weekend senza Roma ma che ha visto il ritorno in campo di Diawara, impegnato con la Primavera: "Se devo fare una previsione, penso che Diawara col Siviglia sarà convocato", questo il pensiero di Filippo Biafora. Roberto Renga parla invece della questione societaria: "Se io fossi l'acquirente vorrei vedere come finiscono le cose per la Roma: se si qualifica alla prossima Champions o se va avanti in Europa League"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Il ritorno in campo di Diawara è importantissimo perché è a centrocampo che la squadra ha sofferto nell'ultimo periodo. Tutti pensavano che Diawara fosse il peggior giocatore della Roma, invece è il miglior interditore del centrocampo di Fonseca. Ora che manca lui la squadra ha problemi di interdizione, sta soffrendo. Diawara è un giocatore importante per la Roma (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Staremo a vedere cosa farà Friedkin. Spero che investa molto sulla squadra perché Pallotta non lascia un granché a livello di parco giocatori. Pallotta ha voluto vendere? Per me sono stati i suoi soci ad aver forzato la mano per cedere il club (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mi sembra normale che ci sia un momento di pausa nella trattativa Pallotta-Friedkin, soprattutto considerato quello che sta succedendo nel calcio italiano e nel mondo dopo il Coronavirus. Certe ripercussioni diventano anche economiche. Se io fossi l'acquirente vorrei vedere come finiscono le cose per la Roma: se si qualifica alla prossima Champions o se va avanti in Europa League (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Se devo fare una previsione, penso che Diawara col Siviglia sarà convocato (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quello di Diawara sarebbe un recupero fondamentale perché la sua capacità di leggere le trame avversarie e il suo innato senso della posizione sono mancati tanto a questa Roma (ANDREA DI CARLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quando arriverà Friedkin dovrà essere indottrinato in una realtà completamente nuova per lui. Dovrà individuale dei consiglieri giusti (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Friedkin nella Roma ci metterà il nome e il volto, un suo uomo sarà sempre presente a Roma: una gestione completamente diversa da quella di Pallotta (EMANUELE SABBATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)