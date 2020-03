Primavera, ROMA-INTER 2-0 (6' Riccardi, 52' Bianda): segui in tempo. Diawara in campo anche nella ripresa, Bianda raddoppia (FOTO)

DAL TRE FONTANE EMANUELE ZOTTI - Torna in campo la Roma Primavera di Alberto De Rossi, attualmente quinta in classifica a quota 31 punti e reduce dal 3-3 contro il Napoli di fine febbraio, che ospita al "Tre Fontane" a porte chiuse l'Inter nella 7a giornata del girone di ritorno. Scende in campo con i ragazzi di De Rossi anche il centrocampista Amadou Diawara, dopo la lesione del menisco esterno riportata contro la Juventus il 22 gennaio scorso.

IL TABELLINO

ROMA: Cardinali; Parodi, Trasciani, Bianda, Semeraro; Bove, Diawara, Simonetti; Riccardi, Providence, D'Orazio.

A disp.: Boer, Plesnierowicz, Buttaro, Calafiori, Nigro, Darboe, Zalewski, Bamba, Jurgens, Tripi, Milanese, Tomassini.

All.: A. De Rossi.

INTER: Stankovic; Youte, Cortinovis, Pirola; Persyn, Gianelli, Agoume, Schirò (45' Gnonto), Vezzoni; Mulattieri, Satriano.

A disp.: Pozzer, Moretti, Burgio, Squizzato, Casadei, Attys, Oristanio, Vergani.

All.: A. Madonna.

Arbitro: Paterna. Assistenti: Massara - Terenzio.

Note: cambio nella formazione giallorossa a pochi minuti dal fischio d'inizio. Out Calafiori per una contrattura, gioca Semeraro. Ammoniti: Parodi (R). Recupero: 2' pt.

Rete: 6' Riccardi (R), 52' Bianda (R).

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

52' - GOL DELLA ROMA! Sugli sviluppi di una punizione, Riccardi dalla fascia destra crossa al centro dell'area, dopo uno scontro tra Stankovic e un difensore nerazzurro, è bravo Bianda a farsi trovare pronto, che a due passi raddoppia.

49' - Pericolosa l'Inter in proiezione offensiva: Satriano, trovato da un compagno, nei pressi dell'area di rigore tenta la conclusione ma non inquadra la porta.

45' - Al via la ripresa. Prima sostituzione in casa Inter: fuori Schirò, dentro Gnonto.

PRIMO TEMPO

45'+2' - Termina la prima frazione di gioco con la Roma in vantaggio.

45' - 2 minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

44' - Chance per Schirò: il nerazzurro tenta in pallonetto all'interno dell'area di rigore, attento Cardinali a respingere.

37' - Giallo per Parodi per un fallo sulla trequarti giallorossa.

34' - Occasione per la Roma con Bove: la conclusione del giallorosso termina di poco alta sopra la traversa.

25' - Diawara, in cabina di regia, sempre nel vivo del gioco.

22'- Staff medico dell'Inter in campo per soccorrere Schirò. Il nerazzurro torna in campo con una fasciatura.

10' - L'Inter in attacco alla ricerca del pareggio.

6' - GOL DELLA ROMA! Discesa sulla fascia sinistra di D'Orazio che dal fondo crossa per Riccardi: ottimo l'anticipo del 10 giallorosso che di destro batte Stankovic.

1' - Si parte! Inizia il match.