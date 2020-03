FOTO e VIDEO- Diawara in campo con la Primavera dopo l'infortunio

Torna in campo Amadou Diawara. Dopo la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro riportata nel match di Coppa Italia contro la Juventus del 22 gennaio scorso, il centrocampista guineano scende in campo dal 1', dopo aver optato per la terapia conservativa e non l'operazione, con la Primavera di Alberto De Rossi nel match contro l'Inter in scena al "Tre Fontane". Gli scatti di Diawara in campo: