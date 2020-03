Daniele De Rossi, ex capitano della Roma che ha detto addio al calcio giocato dopo l'esperienza al Boca Juniors, ha rilasciato un'intervista al sito del quotidiano sportivo. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Ho letto di abbocchi con la Roma: non mi sono mai proposto a nessuno e non ho intenzione di iniziare ora".

