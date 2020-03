Trigoria: Pellegrini non ha smaltito l’edema muscolare alla coscia sinistra, rischia di saltare la trasferta di Siviglia

Fonseca non riceve buone notizie dall'allenamento mattutino di Trigoria. Come riportato dall'emittente sportivo infatti il tecnico portoghese potrebbe non poter contare su Lorenzo Pellegrini per la trasferta di giovedì contro il Siviglia, valevole per l'andata degli ottavi di Europa League. Il numero sette giallorosso infatti non avrebbe ancora smaltito del tutto l'edema muscolare alla coscia sinistra, per questo motivo anche oggi non ha potuto cominciare a lavorare con il gruppo ma è stato costretto a svolgere lavoro individuale.

(Sky Sport)