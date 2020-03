Stadio, il M5S butta la palla in tribuna

Sull'approvazione del progetto del nuovo stadio della Roma, l'orientamento della Giunta Raggi è far slittare la votazione in aula alla prossima consiliatura. In Campidoglio si vota per il nuovo sindaco a giugno 2021 e il MSS non ha chance di indicare il successore della Raggi. Per ora è tutto fermo, in Campidoglio sono alle prese con l'emergenza Coronavirus, ma i primi contatti avuti con i rappresentanti di Vitek sono stati positivi, anche se l'immobiliarista ceco si è affidato agli stessi amministratori che hanno gestito Eurnova dopo l'uscita di scena di Parnasi.

Se il Comune non porterà avanti il progetto di Tor di Valle la Roma potrebbe chiedere la nomina di un commissario ad acta. Una soluzione alla quale il club sta pensando da tempo.

(Corsport)