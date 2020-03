Coronavirus, Jesus: "Difficile riprendere il campionato". Roma-Smalling: l'ingaggio non è un ostacolo. Gravenberch verso il rinnovo con l'Ajax e Overmars conferma

Prosegue l'emergenza Coronavirus: intanto, oggi, anche Napoli e Lazio hanno rinviato la ripresa degli allenamenti. Della situazione ha parlato Juan Jesus: "E' molto difficile continuare il campionato, c'è in gioco la vita di tutti". Mentre Justin Kluivert ha raccontato la nuova quotidianità in casa: "Vedo serie tv e mi riposo, la mattina mi alleno in giardino".

Fronte mercato: per il riscatto di Smalling l'ingaggio non rappresenta un ostacolo, mentre il giovane dell'Ajax Gravenberch è pronto a rinnovare con il club olandese, come confermato in esclusiva a LAROMA24.IT dal ds Overmars. Infine, Schick ora sogna la Premier League, mentre Florenzi a gennaio è stato un obiettivo dell'Atalanta.

