Calciomercato Roma: segnali positivi da Smalling, l'ingaggio non è un ostacolo

Nell'attesa che passi l'emergenza sanitaria per il coronavirus, la Roma continua a programmare la prossima stagione. E tra gli obiettivi del club giallorosso c'è anche il riscatto di Chris Smalling. Riscatto che si profila difficile viste le richieste del Manchester United, ma come riferisce l'emittente satellitare il giocatore ha dato segnali positivi riguardo la sua permanenza in giallorosso. Stando agli ultimi rumors l'ingaggio non rappresenta un ostacolo insormontabile: resta quindi una questione aperta tra i due club.

(Sky Sport)