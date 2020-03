ESCLUSIVA LR24.IT - La redazione de LAROMA24.IT ha contattato in esclusiva Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax per sapere se sono veri i rumors sul possibile rinnovo con i lancieri di Ryan Gravenberch, diciassettenne centrocampista talentuoso, seguito e accostato più volte alla Roma in questa stagione. Queste le sue parole:

Sig. Overmars, è vero che state parlando con Gravenberch del suo rinnovo?

"Sì, le confermo che è vero. Vogliamo rinnovare il suo contratto"

Paolo Rocchetti