Calciomercato Roma, retroscena Florenzi: a gennaio fu un obiettivo dell'Atalanta

Alessandro Florenzi, ex capitano della Roma, da gennaio al Valencia, è stato un obiettivo concreto anche dell'Atalanta. Un affare che, nonostante i tentativi dei nerazzurri, non si è mai realizzato. Dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Champions League, infatti, l’Atalanta aveva individuato proprio in Florenzi il profilo in grado di dare al gruppo l'esperienza necessaria per provare a ottenere il passaggio ai quarti, successivamente ottenuto proprio ai danni del Valencia.

(sky sport)