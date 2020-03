Serie A, il piano di aiuti dal governo: inclusa anche la defiscalizzazione per gli investitori esteri

Domani la Serie A presenterà alla Federcalcio, oltre alla stima dei danni, il proprio programma di interventi pubblici di risanamento, programma che prevede anche una serie di misure da proporre al governo per "salvare" il calcio italiano. Un piano diviso in 6 punti con oggetto: 1 - nuove regole per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture; 2 - la questione relativa ai diritti tv per la salvaguardia della legge Melandri; 3 - norme per alleggerire i costi dell'inattività; 4 - deroghe temporanee sui contributi; 5 - nuove fonti di investimento per recuperare risorse dalle scommesse; 6 - nuovi capitali con defiscalizzazione per favorire l'ingresso di investitori esteri. Quest'ultima è quasi una norma salva-Friedkin, il texano pronto a rilevare la Roma.

(La Repubblica)