Coronavirus: altri giocatori positivi in campionato. Kluivert: "La Roma non mi permette di uscire". Mercoledì la ripresa a Trigoria, ipotesi Serie A in campo dal 2 maggio

Mentre aumentano i casi in Serie A di giocatori positivi al Coronavirus, ultimi Cutrone e Pezzella della Fiorentina e Depaoli e Bereszynski della Sampdoria, il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, manda un messaggio di conforto via social: "Insieme possiamo vincere questa battaglia". Da De Rossi a Totti, passando per Dzeko ed El Shaarawy: tutti in campo a sostegno degli ospedali e delle iniziative per arginare l'emergenza. "La Roma non mi permette di uscire, quindi mi alleno da solo un po' qui", fa sapere Justin Kluivert.

Intanto, in attesa di notizie dall'Uefa, la Roma tornerà mercoledì alle 11 ad allenarsi a Trigoria. Spunta, inoltre, un'ipotesi per concludere il campionato: far ripartire la Serie A il 2 maggio.

LIVE - CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

GASPORT - LA ROMA PREPARA L'ASSE PREMIER, IN DIFESA C'E' ROJO

IL TEMPO - ZANIOLO SORRISO GIALLOROSSO

VIDEO - CORONAVIRUS: APPELLO DA DZEKO PER LO SPALLANZANI - DE ROSSI DONA IL SANGUE

TRIGORIA: MERCOLEDI' 18 MARZO ALLE 11 LA RIPRESA

CORONAVIRUS, IL MESSAGGIO DI FONSECA: "INSIEME POSSIAMO VINCERE QUESTA BATTAGLIA"

REPUBBLICA.IT - IL PIANO DELLA LEGA A: CAMPIONATO DAL 2 MAGGIO

CORONAVIRUS, KLUIVERT: "LA ROMA NON MI PERMETTE DI USCIRE, MI ALLENO DA SOLO A CASA"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

