La Roma prepara l'asse Premier. In difesa c'è Rojo

Mentre l'emergenza coronavirus ha bloccato la Serie A, la Roma inizia a pensare al futuro. Nei piani della società giallorossa e del ds Petrachi ci sono come obiettivi vari giocatori della Premier League. Prima di tutto l'idea sembra quella di chiedere al Chelsea il rinnovo del prestito di Zappacosta, terzino che a causa di un brutto infortunio non scende in campo da settembre. Inoltre dal Manchester United il ds vorrebbe confermare Smalling e Mkhitaryan, che sono diventati perni fondamentali del gioco di mister Fonseca. La trattativa più complessa sembra essere quella del difensore inglese, che lo United non vorrebbe lasciar andare via a titolo definitivo, e qualora ciò avvenisse i Reds sembra abbiano proposto alla Roma il difensore argentino Marcos Rojo, attualmente in prestito all'Estudiantes. Il valore del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro, considerato anche che il suo contratto è in scadenza nel 2021.

