BALZANI: "Credo che Pallotta non veda l’ora di vendere la Roma..." - SABATINI: "Alla fine la trattativa con Friedkin andrà in porto"

Con l'Italia, e non solo, ferma causa emergenza Coronavirus, è l'evoluzione della trattativa tra Pallotta e Friedkin per il passaggio di proprietà ad interessare i discorsi radiofonici. "Il virus ha rallentato e sospeso tutto, quindi il fatto che questo anche possa comportare un ritardo nella trattativa è inevitabile. Credo che la trattativa andrà in porto alla fine", sostiene Sandro Sabatini. "Credo che Pallotta non veda l’ora di vendere la Roma, si accontenterà anche di un’altra cifra", dice Francesco Balzani.

"Non so se a Pallotta conviene cedere la Roma ad una cifra che non glielo permetta", chiosa Antonio Felici.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale.

Al momento tra Pallotta e Friedkin la situazione è questa, ma le cose sono definite. Adesso c’è solo un momento di difficoltà, ma c'è per tutti, sarà un attimo di riflessione sui tempi, non ci saranno sorprese (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

In questi giorni non mi pare ci siano segnali d’allarme dal mondo Friedkin. Il virus ha rallentato e sospeso tutto, quindi il fatto che questo anche possa comportare un ritardo nella trattativa è inevitabile. Credo che la trattativa Friedkin-Pallotta andrà in porto alla fine (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Uefa? Sono dei pagliacci. Sono stati costretti a fermarsi altrimenti avrebbero continuato a giocare (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Credo che Pallotta non veda l’ora di vendere la Roma, si accontenterà anche di un’altra cifra. Mi preoccupano i tempi, temo che il tutto possa slittare di una stagione. Alla fine l’affare si farà ma non con quelle cifre o con quei tempi. Al momento possiamo solo dire che con un’eventuale ripresa del campionato la situazione potrebbe sbloccarsi. Spero che entro giugno si chiuda (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Friedkin? Il rischio è che vada da Pallotta e gli dica ‘dammi la Roma gratis’. Più passa il tempo e più ci si avvicina ad una situazione del genere. Da un lato c’è la spinta a vendere, ma non senza un minimo di plusvalenza. Non so se a Pallotta conviene cedere la Roma ad una cifra che non glielo permetta. Friedkin comprerà al prezzo più conveniente per lui. Dopo questa mazzata del Coronavirus per Pallotta è diventata difficile (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)