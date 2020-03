VIDEO - Coronavirus, anche da Dzeko appello per le donazioni allo Spallanzani: «Aiutiamo chi ci sta aiutando»

Anche Edin Dzeko si unisce all'appello lanciato dalla Roma, che nei giorni scorsi ha aperto una raccolta fondi a sostengo dell'ospedale Spallanzani, in prima linea per la lotta al coronavirus. "Aiutiamo chi ci sta aiutando", le parole del capitano giallorosso in un videomessaggio postato su Twitter.





Come tanti, anche io ho aiutato chi ci sta aiutando con una donazione all'Ospedale Spallanzani. Possiamo farlo tutti, è il momento di sostenere chi sta lottando contro il coronavirus!

➡ https://t.co/gUuS513WJM pic.twitter.com/hsedLQ6bz8 — Edin Džeko (@EdDzeko) March 14, 2020