VIDEO - Coronavirus, l'appello di De Rossi e Sarah Felberbaum: "Non abbiate paura, donate il sangue"

A causa dell’emergenza Coronavirus negli ospedali italiani c’è un’urgenza per quanto riguarda le donazioni di sangue. Ecco l’appello di Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum, che si sono recati all'Ospedale San Camillo per la donazione, lanciando questo messaggio:

“In questo periodo di emergenza che stiamo vivendo c’è grossa carenza di sangue nel Lazio e in Italia in generale. Il concetto che vorrei che passasse è che c’è grande sicurezza, ci sono medici attrezzati. La gente ha smesso di donare il sangue per paura, per paura di uscire di casa, per paura di contrarre il virus, per paura di essere contaminato in queste strutture, ma ci sono strutture appositamente destinate all’accoglienza dei donatori, quindi il mio messaggio è questo: non abbiate paura, un gesto di grande altruismo che bisogna continuare a fare. C’è grandissima necessità di sangue nel Lazio e non solo. Per qualsiasi altra informazione e delucidazione c’è il sito www.salutelazio.it“.