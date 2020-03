A New York arriva la firma di Friedkin: diventerà il nuovo proprietario del club giallorosso. Siviglia-Roma si giocherà a porte aperte. De Rossi a settembre verso la Primavera

La notizia della giornata arriva in serata, quando a New York i rappresentanti del gruppo Friedkin e James Pallotta in persona si sono incontrati per sottoscrivere i contratti preliminari, che definiranno il passaggio di proprietà della Roma al magnate texano. Si attende adesso il comunicato ufficiale della società, che sancirà l'ufficialità dell'operazione.

Intanto la Roma prosegue la preparazione in vista della trasferta in Spagna, dove giovedì contro il Siviglia scenderà in campo nella gara valevole per gli ottavi di finale di Europa League. La UEFA, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha reso noto che la partita al Ramón Sánchez-Pizjuán non è a rischio e si disputerà regolarmente a porte aperte.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LEGGO - ANCORA MONCHI: UN ANNO FA L'ADDIO ALLA ROMA, OGGI LA RIVINCITA CON IL SIVIGLIA

IL TEMPO - IL PAPÀ DI ZANIOLO: "GINOCCHIO OK, NICOLÒ PRONTO A GUARIRE"

LA ROMA E LA UEFA CELEBRANO FONSECA: "AUGURI MISTER". IL TECNICO RINGRAZIA

CORSPORT - ROMA, IL PIANO DI DE ROSSI: A TRIGORIA A SETTEMBRE

L'UEFA RICORDA IL 2-1 AL REAL MADRID DEL 2008. TOTTI: "IO C'ERO", AQUILANI: "NOTTE INDIMENTICABILE NELL'OLIMPO DEL GRANDE CALCIO"

FLORENZI INVESTE NEGLI ESPORT: "RAPPRESENTANO IL FUTURO DELL'INTRATTENIMENTO SPORTIVO"

SERIE A, RECUPERI DELLA 25a E 26a GIORNATA: ATALANTA-SASSUOLO IL 18 MARZO ALLE 18:30. JUVENTUS-INTER DOMENICA 8 ALLE 20:45

SIVIGLIA-ROMA: MERCOLEDÌ ALLE 11 LA RIFINITURA A TRIGORIA, ALLE 19 IN SPAGNA LA CONFERENZA DI FONSECA

IL TEMPO - CORONA-CAOS, COSA CAMBIA PER LA ROMA

LA ROMA PASSA A FRIEDKIN, PALLOTTA SBARCATO A NEW YORK PER LE FIRME

UEFA: UFFICIALE LA CHIUSURA DEGLI STADI PER VALENCIA-ATALANTA E INTER-GETAFE. SIVIGLIA-ROMA SI GIOCHERÀ A PORTE APERTE

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

