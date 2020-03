Serie A, recuperi della 25a e 26a giornata: Atalanta-Sassuolo il 18 marzo alle 18.30. Juventus-Inter domenica 8 alle 20.45

L'emergenza Coronavirus sta investendo il mondo dello sport e anche del calcio: è arrivata ieri, infatti, la decisione che fino al 3 aprile la Serie A giocherà a porte chiuse. La Lega Serie A ha comunicato in una nota ufficiale date ed orari dei recuperi della 25a e 26esima giornata.

Dunque le sei partite della 26esima giornata rinviate si disputeranno in questo weekend, con il conseguente slittamento della 27esima giornata. La Roma, quindi, non giocherà in questo fine settimana e tornerà in campo giovedì 12 marzo per l'andata degli ottavi di Europa League contro il Siviglia.

Questo il programma con date, orari e programmazione televisiva dei recuperi della 25a giornata:

ATALANTA-SASSUOLO: mercoledì 18 marzo alle ore 18.30 (SKY)

HELLAS VERONA-CAGLIARI: mercoledì 18 marzo alle ore 18.30 (DAZN)

TORINO-PARMA: mercoledì 18 marzo alle ore 18.30 (SKY)

INTER-SAMPDORIA: sarà riprogrammata nella prima data utile.

Questo il programma con date, orari e programmazione televisiva dei recuperi della 26a giornata:

PARMA-SPAL: domenica 8 marzo alle ore 12.30 (DAZN)

MILAN-GENOA: domenica 8 marzo alle ore 15.00 (DAZN)

SAMPDORIA-VERONA: domenica 8 marzo alle ore 15.00 (SKY)

UDINESE-FIORENTINA: domenica 8 marzo alle ore 18 (SKY)

JUVENTUS-INTER: domenica 8 marzo alle ore 20.45 (SKY)

SASSUOLO-BRESCIA: lunedì 9 marzo alle ore 18.30 (SKY)

