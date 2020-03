Siviglia-Roma: mercoledì alle 11 la rifinitura a Trigoria, alle 19 in Spagna la conferenza di Fonseca

La Roma tornerà in campo direttamente giovedì 12 marzo contro il Siviglia, match d'andata degli ottavi di Europa League in programma allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán, mentre in questo weekend si giocheranno le gare della 26esima giornata di campionato, rinviate a causa dell'emergenza Coronavirus.

Mercoledì 11, alla vigilia del match, il Siviglia sosterrà l'allenamento di rifinitura alle 10.30, mentre Lopetegui, accompagnato da un giocatore, parlerà in conferenza stampa alle 13.30. La Roma, invece, si allenerà a Trigoria alle 11 prima di raggiungere Siviglia, dove alle 19 il tecnico giallorosso Fonseca ed un calciatore parleranno in conferenza stampa.