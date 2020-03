UEFA: ufficiale la chiusura degli stadi per Valencia-Atalanta e Inter-Getafe. Siviglia-Roma si giocherà a porte aperte

La UEFA sul proprio sito ufficiale ha pubblicato un comunicato in cui rende note le modalità di svolgimento delle partite che tra Champions League ed Europa League vedranno protagoniste squadre italiane e spagnole. A seguito delle decisioni prese rispettivamente dalle autorità in Italia e in Spagna e relative alle misure relative al virus COVID-19, si è scelto di disputare Valencia-Atalanta e Inter-Getafe a porte chiuse. Nessuna comunicazione per Siviglia-Roma che, ad oggi, rimane a porte aperte.

