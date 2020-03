Florenzi investe negli eSport: "Rappresentano il futuro dell'intrattenimento sportivo"

FORBES.IT - Già nell'estate del 2019 Alessandro Florenzi, giallorosso ora in prestito al Valencia, con l'ex capitano romanista Daniele De Rossi ha deciso di puntare sul mondo degli eSport investendo nella startup italiana Mkers. Alla rivista ha raccontato i momenti della sua scelta: "L’idea di entrare in questo mondo in un momento in cui nessuno aveva ancora la predisposizione per li eSport è partita da Max Sardella, che gestisce la mia immagine e si è concretizzata con Luca Beccaceci, mio consulente di business managment. Per me si è trattato di un investimento finanziario . Rispetto però a un investimento classico, che so immobiliare, lo sento vicino ai miei tempi e anche alle mie passioni. Ci sono naturalmente differenze tra gli eSports e lo sport tradizionale, ma a livello di engagement rappresentano sicuramente il presente e il futuro dell’intrattenimento sportivo".