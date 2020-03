PRUZZO: “Credo nella Champions, la Roma ha dato segnali molto positivi” - PARISI: “Sarà fondamentale il rientro di Diawara”

Settimana particolare per il mondo del calcio a causa dell’emergenza Coronavirus. L’etere romano ne approfitta per fare il punto sulla stagione dei giallorossi. “Quarto posto? Ci credo, l’Atalanta ora incontrerà la Lazio e poi avrà la Champions… La Roma ha dato segnali molto positivi”, dice Roberto Pruzzo. “La Roma ha fatto un campionato tra il modesto e il normale. Nelle ultime due partite la squadra di Fonseca è cresciuta un po’ e deve approfittare dei passi falsi che l’Atalanta può fare“, gli fa eco Nando Orsi. Per Giovanni Parisi sarà “fondamentale” il rientro di Diawara: “Le caratteristiche del maliano sono importanti per il gioco della Roma e senza di lui i giallorossi perdono tanto”.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Sulla cessione della Roma ci sono cose che ancora non combaciano. Voci di corridoio mi dicono che la cifra è parecchio diversa da quella che ci hanno raccontato. James Pallotta è un osso duro e il club non vuole regalarlo. Le condizioni devono stare bene a chi vende (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5 – Radio Radio Mattino Sport & News)

Non bisogna forzare con Diawara, ma il suo rientro sarà fondamentale: le caratteristiche del maliano sono importanti per il gioco della Roma e senza di lui i giallorossi perdono tanto. Non giocare fa perdere continuità soprattutto mentale. In ottica Europa League, che adesso deve essere il vero obiettivo stagionale, lo stop fa bene fino a un certo punto (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5)

Quarto posto? Ci credo, l’Atalanta ora incontrerà la Lazio che non teme nessuno e poi avrà la Champions… La Roma ha dato segnali molto positivi, Mkhitaryan è in una condizione veramente eccezionale, sa come muoversi e gli altri ne beneficiano. Credo si possa andare in una certa direzione senza altalenare troppo le prestazioni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5 – Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha fatto un campionato tra il modesto e il normale. Bisogna capire che obiettivi vogliano perseguire i giallorossi. Nelle ultime due partite la squadra di Fonseca è cresciuta un po’ e deve approfittare dei passi falsi che l’Atalanta può fare (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5 – Radio Radio Mattino Sport & News)

Nella Roma si parla di ridurre il monte ingaggi da anni. La lista è più o meno sempre la stessa, purtroppo sono tutti o quasi giocatori difficilmente piazzabili addirittura anche in prestito. Per esempio Juan Jesus e Perotti... (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo 92.7)