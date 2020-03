Roma, il piano De Rossi: a Trigoria a settembre

Daniele De Rossi, secondo quanto riporta il quotidiano sportivo, starebbe spingendo per tornare a Trigoria ed iniziare la propria carriera da allenatore proprio dove ha vissuto la quasi totalità della sua storia calcistica. Naturalmente, l'ex numero 16 non ambisce alla panchina attualmente di Fonseca ma potrebbe prendere il posto del padre, allenatore della Primavera, che dalla prossima estate potrebbe affiancare De Sanctis e Bruno Conti come supervisore dell'intero settore giovanile.

(corriere dello sport)