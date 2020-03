Confermato lo stop del campionato fino al 3 aprile, ore decisive per capire se Siviglia-Roma verrà disputata. Fonseca: "La salute è più importante del calcio"

Con l'emergenza Coronavirus che non accenna ad arrestare il suo impatto sulla vita di tutti i giorni, così come sul mondo del pallone, la giornata di oggi è stata ancora una volta caratterizzata dalle riunioni fra le cariche più alte del calcio italiano per decidere il da farsi. Confermato lo stop delle attività fino al 3 aprile, si discute sulle opzioni percorribili per decretare chi sarà il vincitore di questo campionato.

In chiave Roma si complicano le circostanze della prossima partita con il Siviglia: sospesi i voli tra Spagna e Italia, si attende una decisione dell'Uefa per capire se la gara verrà disputata o meno.

Piccolo problema al ginocchio per Dzeko, la cui presenza non dovrebbe comunque essere in dubbio per la gara contro gli andalusi.

E' tornato poi a parlare Paulo Fonseca, che ha detto la sua sia sulla squadra che sull'opportunità di continuare a giocare in un momento storico come questo.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LEGGO - NON ESCLUDO IL RITORNO. TOTTI APRE A FRIEDKIN: "SE MI CHIAMA...". E SUL CAMPIONATO: "GIUSTO BLOCCARLO"

LR24 - EUROPA LEAGUE, SIVIGLIA-ROMA: ARBITRA KARASEV. UN SOLO PRECEDENTE CON LA ROMA: 3-2 AL BAYER LEVERKUSEN

CALCIOMERCATO ROMA: IL FEYENOORD PENSA AL RISCATTO DI KARSDORP

DIRIGENTE FRIEDKIN GROUP: "CON LA ROMA ABBIAMO DECISO DI METTERE LA TRATTATIVA IN STAND BY. TUTTO E' CAMBIATO DOPO LO STOP DELLA SERIE A"

DZEKO: PROBLEMA AL GINOCCHIO DESTRO. MA CON IL SIVIGLIA CI SARA'

FOTO - TRIGORIA: LAVORO ATLETICO E LUNGA PARTE TATTICA IN VISTA DEL SIVIGLIA

CORONAVIRUS: IL GOVERNO SPAGNOLO SOSPENDE I VOLI TRA SPAGNA E ITALIA FINO AL 25 MARZO

FAST COMPANY: AS ROMA NOMINATA COME UNA DELLE AZIENDE PIU' INNOVATIVE DEL 2020 PER LA CAMPAGNA DEDICATA AI BAMBINI SCOMPARSI

LIVE - CORONAVIRUS, CONSIGLIO FEDERALE STRAORDINARIO CONCLUSO: CONFERMATO LO STOP ALLE ATTIVITA' FINO AL 3 APRILE. GHIRELLI: "IN CORSO TRATTATIVA TRA UEFA E SPAGNA PER CAPIRE SE LA ROMA GIOCHERA'". GRAVINA: "NON ASSEGNARE IL TITOLO SAREBBE UNA MORTIFICAZIONE"

FONSECA: "LA SALUTE DELLE PERSONE E' PIU' IMPORTANTE DEL CALCIO. BISOGNA COINVOLGERE L'UEFA"

CORONAVIRUS, FIGC: CONFERMATO LO STOP ALLE ATTIVITA' FINO AL 3 APRILE. PER IL CAMPIONATO TRA LE IPOTESI ANCHE PLAYOFF, NON ASSEGNAZIONE DEL TITOLO E CLASSIFICA 'CONGELATA'

CORONAVIRUS: ZANIOLO SOSTIENE LA RACCOLTA FONDI PER L'OSPEDALE SANT'ANDREA DI LA SPEZIA (FOTO)

CORONAVIRUS, GRAVINA: "CONSIGLIO FEDERALE SVOLTO CON GRANDE AMAREZZA. NON ASSEGNARE IL TITOLO SAREBBE ATTO DI MORTIFICAZIONE DEL VALORE DELLA COMPETIZIONE"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

