LIVE - Coronavirus: Barcellona-Napoli si giocherà a porte chiuse. La Liga senza tifosi per i prossimi 2 turni

Il restringimento ulteriore previsto dalle nuove disposizioni governative ha portato allo stop della Serie A almeno fino al 3 aprile. La situazione continua ad essere in continua evoluzione, con le coppe europee che comunque dovrebbero essere disputate, includendo dunque anche gli impegni delle italiane.

11.50 - Come riportano diversi media spagnoli, la prima misura per contrastare la diffusione del Coronavirus in Spagna sarà quella di giocare i prossimi due turni di Liga a porte chiuse.

??? AVANCE: Las dos próximas jornadas de @LaLiga y Segunda división serán a puerta cerrada https://t.co/mor6Tqbnlk pic.twitter.com/YjqrGANiHy — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 10, 2020

10.30 - La sfida tra Barcellona e Napoli, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League e in programma martedi' 17 marzo, si giochera' a porte chiuse. La decisione, motivata dal diffondersi in Europa del nuovo coronavirus, e' stata presa questa mattina al termine di una riunione d'urgenza a cui hanno partecipato i Dipartimenti di Salute, Interni e Sport della Generalitat de Catalunya.