Coronavirus: il Governo spagnolo sospende i voli dalla Spagna all’Italia fino al 25 marzo

Continuano in tutta Europa le misure di prevenzione per il Coronavirus. Il Governo spagnolo ha deciso questa mattina di sospendere tutti i voli diretti dalla Spagna all’Italia fino al 25 marzo. Resta ora da capire se questo influirà sugli spostamenti delle squadre italiane impegnate questa settimana in Europa League in terra spagnola, tra cui anche la Roma

ÚLTIMA HORA | El Gobierno prohíbe los vuelos directos entre España e Italia https://t.co/zgBvjZ0dqW pic.twitter.com/sjjQzJwuQe — EL PAÍS (@el_pais) March 10, 2020