ROCCHETTI: "Siviglia-Roma si giocherà in un clima surreale" - LEGGERI: "Friedkin? Non c'è nessuna rottura delle trattative, si farà"

A monopolizzare le discussioni radiofoniche l'emergenza Coronavirus che sta sconvolgendo tutti i settori della vita quotidiana, sport incluso. Mentre la Serie A, e tutte le attività sportive, si fermano fino al 3 aprile, le coppe europee si giocano. Ad attendere la Roma giovedì c'è il Siviglia: "Si giocherà in un clima surreale, ma la Uefa al momento ha deciso di continuare a far disputare le competizioni europee", afferma Paolo Rocchetti. "È assurdo che le squadre italiane siano ferme in Italia e giochino in Europa", il punto di Franco Melli.

"La Roma deve cercare di concentrarsi sul campo e passare il turno europeo: il fatto di giocare anche in trasferta a porte chiuse equilibra i valori in campo", sostiene Checco Oddo Casano.

Gli unici dubbi di formazione mi portano a sostenere Cristante, ragazzo che ha vissuto un momento difficile in termini di prestazioni e che giovedì può riprendersi la Roma. Giocare a porte chiuse potrebbe essere un vantaggio, anche se in questo momento vanno principalmente valutate le condizioni psicologiche dei giocatori (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma deve cercare di concentrarsi sul campo e passare il turno europeo: il fatto di giocare anche in trasferta a porte chiuse riequilibra i valori in campo. Friedkin? I comunicati erano pronti, mancavano solo dettagli economici dell'operazione. E' evidente a questo punto che la situazione sportiva in Italia, soggetta a continui rinvii con il rischio ad oggi che il campionato non si concluda, abbia suggerito un periodo di standby, ma non mi risulta ad oggi a rischio l'operazione (CHECCO ODDO CASANO, Centro Suono Sport, 101.5, 1927 - La storia continua)

Siviglia-Roma si giocherà a porte chiuse e dal punto di vista sportivo i rapporti tra le due squadre si riequilibrano con questo provvedimento. Ad oggi Roma e Siviglia hanno il 50% di possibilità ciascuna di passare il turno. Friedkin? Mi sembra naturale che in questa fase di crisi italiana, europea e mondiale le parti si siano prese un breve periodo di standby per valutare al meglio le ricadute economiche dello stop al campionato. Non c'è nessuna rottura delle trattative, sono convinto che l'affare si farà (MAX LEGGERI, Centro Suono Sport, 101.5, 1927 - La storia continua)