Nella delicata situazione che sta vivendo l'Italia, e l'Europa, a causa dell'emergenza Coronavirus, anche i calciatori scendono in campo. Dopo l'ex giallorosso Florenzi, oggi anche il romanista Nicolò Zaniolo ha condiviso via Instagram il suo sostegno per la raccolta fondi per il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Sant'Andrea di La Spezia.