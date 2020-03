Coronavirus: Florenzi dona 10mila euro al San Raffaele di Milano

Si muovono i personaggi famosi per raccogliere fondi ed aiutare l'Italia nell'emergenza scoppiata dalla diffusione del Coronavirus. Come si viene a sapere in una storia pubblicata su Instagram da Chiara Ferragni e Fedez, che stamattina hanno fatto partire una raccolta fondi, tra i donatori c'è anche Alessandro Florenzi, che ha offerto 10mila euro al San Raffaele di Milano per creare nuovi posti letto nella terapia intensiva.