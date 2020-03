Europa League, SIVIGLIA-ROMA: arbitra Karasev. Un solo precedente con la Roma: 3-2 al Bayer Leverkusen

Sarà il 40enne russo, Sergei Karasev, ad arbitrare l'andata degli ottavi di Europa League tra Siviglia e Roma, match che, come disposto ieri, si disputerà giovedì alle 18.55 a porte chiuse. Completano la squadra arbitrale, totalmente russa, Demeshko e Gavrilin come assistenti, Lapochkin in veste di IV uomo. Al Var, Mashkov e Ivanov.

Arbitro: Sergei Karasev (RUS)

Assistente 1: Igor Demeshko (RUS)

Assistente 2: Maksim Gavrilin (RUS)

Quarto ufficiale: Sergey Lapochkin (RUS)

VAR: Vitaliy Meshkov (RUS)

Assistente al VAR: Sergei Ivanov (RUS)

In questa stagione, Karasev ha incontrato una squadra italiana in Champions: si tratta dell'Atalanta, in occasione del 2-0 alla Dinamo Zagabria. Ed anche una spagnola: 4-1 in Valencia-Lille, sempre nella fase a gironi. Un solo precedente con la Roma: 3-2 al Bayer Leverkusen nel novembre del 2015, con gol decisivo firmato da Pjanic su calcio di rigore.

3 precedenti con l'Italia: 2-0 alla Grecia nelle ultime qualificazioni agli Europei, 1-3 in casa di Israele per qualificarsi ai Mondiali del 2018, 1-0 alla Bulgaria nella corsa ad un posto per gli Europei 2016. Oltre ai due positivi di Roma e Atalanta, altre 7 gare di italiane arbitrate da Karasev in carriera: 2 con la Lazio, una vittoria e un pareggio, una vittoria e una sconfitta col Napoli, un pareggio con l'Udinese, una vittoria per Juventus e Fiorentina. Totale: 9 incontri, 6 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.