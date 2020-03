A Siviglia si gioca a porte chiuse. Sos centrocampo

Fonseca ha la certezza di avere a disposizione per la sua Roma solamente due centrocampisti: Cristante e Villar. Per la gara d'Europa League che si giocherà a porte chiuse a Siviglia giovedì (ore 18,55), Pellegrini sembrava nei tempi per poter rispondere presente a un'eventuale convocazione, ma anche ieri ha continuato a svolgere lavoro differenziato e servirà ancora qualche giorno per averlo al meglio. Dubbi sulla presenza nella lista dei partenti per la Spagna anche di Diawara, nonostante lavori in gruppo ormai da molti giorni: sta bene ed è recuperato dal punto di vista fisico: è apparso brillante nei test con la Primavera giallorossa, e potrebbe quindi esser preso in considerazione da Fonseca, a meno che tecnico e staff medico non decidano di lasciarlo a lavorare, rinviando per precauzione il suo rientro.

(La Repubblica)