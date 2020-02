Roma-Friedkin: terzo giorno di incontri per la cessione del club. Intanto testa al Bologna: torna in gruppo Mkhitaryan

Prosegue senza sosta la trattativa tra la Roma e il gruppo Friedkin per il passaggio di proprietà del club giallorosso. Dopo gli incontri andati in scena lunedì e martedì, anche questa mattina i dirigenti del gruppo del magnate texano hanno raggiunto gli uffici giallorossi nella sede di viale Tolstoj all'Eur. Nel frattempo a Trigoria il tecnico Fonseca, che domani alle 13:30 parlerà in conferenza stampa, continua a lavorare in vista del Bologna. La buona notizia per il tecnico portoghese è il rientro in gruppo di Mkhitaryan.

